Минтранс РФ одобрил проект концессии волгоградских трамваев

Экспертный совет Министерства транспорта РФ поддержал инвестиционный проект развития волгоградского электротранспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, заседание совета завершилось около двух часов назад. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что около месяца назад Министерство транспорта РФ рассмотрело проект передачи волгоградских трамваев в концессию. Члены совета, проанализировав предоставленные данные, выдали ряд замечаний к проекту и предложили его доработать в соответствии с озвученными предложениями.

Напомним, что предварительный вывод, к которому пришли эксперты в конце ноября, – «деньги предложено вложить в самый неэффективный – инерционный – сценарий «ремонта того, что имеем».

В частности, разработчикам предлагалось предоставить дополнительные обоснования по прогнозируемым объемам транспортных и пассажирских потоков; закупке 50 односекционных вагонов и 12 3-х-секционных вагонов; количеству и классу подвижного состава, необходимого для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; предварительной укрупненной стоимости строительства объектов трамвайной инфраструктуры, в том числе реконструкции трамвайного депо; изменению муниципальных и межмуниципальных маршрутов, обеспечивающих рост пассажиропотока на маршрутах трамвая.

Эксперты предложили также предусмотреть возможность развития маршрутной сети трамвая с учетом продления до железнодорожной платформы «Новая Спартановка» и до платформы «Акварель», продления скоростного трамвая далее станции «Ельшанка», снизить дублирование маршрутной сети трамвая другими видами пассажирского транспорта, уточнить конфигурацию межмуниципальных маршрутов и т.д.

Замечания и предложения членов экспертного совета были учтены в доработанном документе, который благополучно утвердили в Министерстве транспорта.

Напомним, уже в феврале следующего года по итогам торгов станет известен будущий концессионер волгоградского электротранспорта. Ранее с инициативой заключения такого соглашения выступило АО «ЭлектроТранспорт Плюс», подавшее заявку на торги. Предметом соглашения являются имущественные комплексы скоростного трамвая, в том числе сети СТ, городского трамвая, а также приобретаемый и модернизируемый подвижной состав. Власти Волгограда объясняли намерение передать электротранспорт в концессии инвестору для получения федеральных средств на покупку подвижного состава.

Изначально компания «ЭлектроТранспорт Плюс» заявляла об обязательствах проложить 5 километров путей скоростного трамвая вдоль территории Тракторозаводского района до разворотной петли на улице Михайлова и построить тяговую подстанцию для трамвайных путей скоростного трамвая, построить трамвайные пути с контактной сетью, остановочные павильоны и реконструировать сети городского электротранспорта (всего 15 километров) и капитально отремонтировать 22 тяговые подстанции.

При этом часть жителей Волгограда выступала за продолжение строительства линии скоростного трамвая на юг. Горожане также выражали опасение в связи с возможным повышением стоимости проезда на электротранспорте после передачу его в концессии.