В Волгограде силовики отмечают День Государственного флага РФ: развернули триколор и вручили награды





В Волгограде сегодня, 22 августа, проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», с построений и выноса триколора началось утро в Следственном управлении СК России и в ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Так, в СУ СКР по Волгоградской области сотрудники провели торжественную акцию – на территории регионального ведомства они развернули полотнище Государственного флага Российской Федерации, продемонстрировав уважение государственным символам страны и чувство гордости и любви к своей Родине.









В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области день начался с торжественного построения и поднятия российского триколора под звуки государственного гимна России. Кроме того, сотрудникам спасательного ведомства в этот праздничный день были вручены награды и очередные специальные звания.

Волгоградцы и гости города могут присоединиться к празднованию Дня Государственного флага РФ вечером в ЦПКиО. Здесь в 18:00 стартует праздничный концерт «Наш любимый флаг России» (главная сцена), а в 20:00 состоится вынос 100-метрового флага Российской Федерации.

Фото, видео: СУ СК России по Волгоградской области, ГУ МЧС России по Волгоградской области