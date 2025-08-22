Общество

Росавиация сняла второй за сутки запрет на работу аэропорта Волгограда

22.08.2025 11:54
22 августа в 11:30 Росавиация отменила временные ограничения на пиём и отправку воздушных судов в аэропорту Волгограда. Ограничения действовали порядка полутора часов на фоне угрозы повторной атаки ударных БПЛА на Волгоградскую область.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. В период  действия запрета на запасной аэродром «ушли» два самолета, - сообщили в федеральном авиационном агентстве.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа Волгоградская область подверглась налёту 11 беспилотников ВСУ. Атака была оперативно отбита дежурными средствами ПВО. Во время налёта Росавиация также вводила план «Ковёр» в аэропорту Волгограда. Однако, по данным мониторинговых Telegram-каналов, противник продолжил «прощупывать» воздушное пространство региона и в утренние часы, что вынудило специалистов вновь ограничивать работу воздушной гавани.

Согласно информации табло, из-за двойного второго за сутки запрета в аэропорту Волгограда был отменён прилёт московского рейса SU 1286 компании «Аэрофлот», запланированный на 4:00. Он же не смог и доставить пассажиров в обратном направлении в 5:00.

Кроме того, на текущий момент перенесён на более позднее время прилёт пяти авиарейсов из Санкт-Петербурга, Москвы и Саратова, а также вылет трёх самолётов по обратным маршрутам.

Отметим, после ночной атаки БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений. По информации губернатора Андрея Бочарова, в результате падения обломков загорелась сухая трава. Пожар был оперативно ликвидирован.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
