Полицейские лишили гражданства РФ троих новоиспечённых волгоградцев





22 августа в Волгоградской области полицейские лишили приобретённого гражданства РФ троих жителей Волгоградской области. Бывшие мигранты не смогли адаптироваться к российскому законодательству и совершили тяжкие преступления.

- Гражданство Российской Федерации прекращается независимо от времени совершения соответствующего преступления, даты вынесения приговора суда об осуждении лица за совершение соответствующего преступления и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретённого российского гражданства. Мигранты теперь могут лишиться паспорта РФ, совершив одно из 80 тяжких правонарушений.