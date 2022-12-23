В Минтрансе пересмотрят проект концессии волгоградских трамваев

В Волгограде с 22 декабря активно обсуждается протокол Экспертного совета Минтранса РФ по итогам рассмотрения инвестиционного проекта по передаче трамваев в Волгограде в концессию. Со ссылкой на активистов СМИ сообщили об отрицательном заключении. Однако, сообщает ИА «Высота 102», данная информация на поверку оказалась не совсем корректной. Более того, в ближайшее время состоится рассмотрение обновленного документа.
Подчеркнем, что информацию с формулировкой «Минтранс дал отрицательное заключение» распространили общественники в социальных сетях. При этом по запросу редакции ИА «Высота 102» предоставить оригинал документа активисты ответили молчанием. И все же корреспондентам информагентства удалось найти документ в открытом доступе. На поверку оказалось, что в действительности Экспертный совет Минтранса РФ рекомендовал доработать проект в соответствии c замечаниями и предложениями , указанными в приложении к протоколу. Именно эти замечания активисты представили как основания для отказа.
Справедливости ради отметим, что замечаний у экспертов к концессионному проекту оказалось немало – таблица с требованиями доработки занимает девять листов формата А4 (есть в распоряжении редакции). Основные пожелания специалистов:
- Представить дополнительные обоснования по: прогнозируемым объемам транспортных и пассажирских потоков; закупке 50 односекционных вагонов и 12 3-х-секционных вагонов; количеству и классу подвижного состава необходимого для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (с учетом социального стандарта качества транспортного обслуживания); предварительной укрупненной стоимости строительства объектов трамвайной инфраструктуры, в том числе реконструкции трамвайного депо, на основе разработанных вариантов трассировки и стоимости строительства объектов-аналогов (более детализировано); изменению муниципальных и межмуниципальных маршрутов, обеспечивающих рост пассажиропотока на маршрутах трамвая; принятию предложенного варианта маршрутной сети трамвая как наиболее целесообразного; результатам прогнозов, выполненных в транспортной макромодели.
- Дополнительно представить: картограммы существующих и прогнозных пиковых пассажиропотоков на трамвайных маршрутах по остановочным перегонам (в утренний и вечерний час «пик»); укрупненный расчет эксплуатационных расходов по трамвайным маршрутам; результаты натурных обследований.
- Дополнительно предусмотреть предложения по следующим мероприятиям: по обеспечению приоритетного движения трамвая с помощью ИТС; по развитию маршрутной сети трамвая, в том числе: в северной (продление до ж/д платформы «Новая Спартановка») и южной (продление до ж/д платформы «Акварель») частях города; продлению скоростного трамвая далее станции Ельшанка с соединением с существующей трамвайной сетью; созданию маршрута, связывающего маршрут трамвая №13 с центром города через сеть скоростного трамвая; интеграции обычных маршрутов трамвая со скоростной трамвайной линией; по снижению дублирования маршрутной сети трамвая города Волгоград другими видами пассажирского транспорта общего пользования; увязке инвестиционного проекта с планами по развитию пригородного и городского железнодорожного сообщения; увязке инвестиционного проекта с документами транспортного планирования.
- Уточнить номера и конфигурацию межмуниципальных маршрутов, указанных в инвестиционном проекте, на предмет их соответствия реестру маршрутов межмуниципальных перевозок Волгоградской области.