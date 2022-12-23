Общество

В Минтрансе пересмотрят проект концессии волгоградских трамваев

Общество 23.12.2022 08:58
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23.12.2022 08:58


В Волгограде с 22 декабря активно обсуждается протокол Экспертного совета Минтранса РФ по итогам рассмотрения инвестиционного проекта по передаче трамваев в Волгограде в концессию. Со ссылкой на активистов СМИ сообщили об отрицательном заключении. Однако, сообщает ИА «Высота 102», данная информация на поверку оказалась не совсем корректной. Более того, в ближайшее время состоится рассмотрение обновленного документа. 

Подчеркнем, что информацию с формулировкой «Минтранс дал отрицательное заключение» распространили общественники в социальных сетях. При этом по запросу редакции ИА «Высота 102» предоставить оригинал документа активисты ответили молчанием. И все же корреспондентам информагентства удалось найти документ в открытом доступе. На поверку оказалось, что в действительности Экспертный совет Минтранса РФ рекомендовал доработать проект в соответствии c замечаниями и предложениями , указанными в приложении к протоколу. Именно эти замечания активисты представили как основания для отказа. 

Справедливости ради отметим, что замечаний у экспертов к концессионному проекту оказалось немало – таблица с требованиями доработки занимает девять листов формата А4 (есть в распоряжении редакции). Основные пожелания специалистов: 

  1. Представить дополнительные обоснования по: прогнозируемым объемам транспортных и пассажирских потоков; закупке 50 односекционных вагонов и 12 3-х-секционных вагонов; количеству и классу подвижного состава необходимого для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (с учетом социального стандарта качества транспортного обслуживания); предварительной укрупненной стоимости строительства объектов трамвайной инфраструктуры, в том числе реконструкции трамвайного депо, на основе разработанных вариантов трассировки и стоимости строительства объектов-аналогов (более детализировано); изменению муниципальных и межмуниципальных маршрутов, обеспечивающих рост пассажиропотока на маршрутах трамвая; принятию предложенного варианта маршрутной сети трамвая как наиболее целесообразного; результатам прогнозов, выполненных в транспортной макромодели.

  2. Дополнительно представить: картограммы существующих и прогнозных пиковых пассажиропотоков на трамвайных маршрутах по остановочным перегонам (в утренний и вечерний час «пик»); укрупненный расчет эксплуатационных расходов по трамвайным маршрутам; результаты натурных обследований.

  3. Дополнительно предусмотреть предложения по следующим мероприятиям: по обеспечению приоритетного движения трамвая с помощью ИТС; по развитию маршрутной сети трамвая, в том числе: в северной (продление до ж/д платформы «Новая Спартановка») и южной (продление до ж/д платформы «Акварель») частях города; продлению скоростного трамвая далее станции Ельшанка с соединением с существующей трамвайной сетью; созданию маршрута, связывающего маршрут трамвая №13 с центром города через сеть скоростного трамвая; интеграции обычных маршрутов трамвая со скоростной трамвайной линией; по снижению дублирования маршрутной сети трамвая города Волгоград другими видами пассажирского транспорта общего пользования; увязке инвестиционного проекта с планами по развитию пригородного и городского железнодорожного сообщения; увязке инвестиционного проекта с документами транспортного планирования.

  4. Уточнить номера и конфигурацию межмуниципальных маршрутов, указанных в инвестиционном проекте, на предмет их соответствия реестру маршрутов межмуниципальных перевозок Волгоградской области.
Как стало известно ИА «Высота 102», вероятнее всего, уже на следующей неделе состоится повторное рассмотрение инвестиционного проекта по развитию транспортной инфраструктуры Волгограда. За месяц, который прошел с момента предыдущего заседания Экспертного совета при Министерстве транспорта РФ по данному вопросу, в Волгограде внесли коррективы в документ.  Ожидается, что все озвученные замечания по итогам нового рассмотрения будут сняты.

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