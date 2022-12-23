В Минтрансе пересмотрят проект концессии волгоградских трамваев

В Волгограде с 22 декабря активно обсуждается протокол Экспертного совета Минтранса РФ по итогам рассмотрения инвестиционного проекта по передаче трамваев в Волгограде в концессию. Со ссылкой на активистов СМИ сообщили об отрицательном заключении. Однако, сообщает ИА «Высота 102», данная информация на поверку оказалась не совсем корректной. Более того, в ближайшее время состоится рассмотрение обновленного документа.

Подчеркнем, что информацию с формулировкой «Минтранс дал отрицательное заключение» распространили общественники в социальных сетях. При этом по запросу редакции ИА «Высота 102» предоставить оригинал документа активисты ответили молчанием. И все же корреспондентам информагентства удалось найти документ в открытом доступе. На поверку оказалось, что в действительности Экспертный совет Минтранса РФ рекомендовал доработать проект в соответствии c замечаниями и предложениями , указанными в приложении к протоколу. Именно эти замечания активисты представили как основания для отказа.

Справедливости ради отметим, что замечаний у экспертов к концессионному проекту оказалось немало – таблица с требованиями доработки занимает девять листов формата А4 (есть в распоряжении редакции). Основные пожелания специалистов: