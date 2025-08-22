В центре Волгограда создадут головокружительный оазис со скалами

Искусственные скалы и водопады создадут в ЦПКиО Волгограда в зоне активных развлечений рядом с новым аттракционом «Диско». Как сообщили V102.RU в парке, «Диско», как и все предыдущие аттракционы, изготовит китайская компания. Соответствующий контракт уже подписан.

Новый аттракцион доставят в Волгоград уже этой зимой, а откроют его в 2026 году. «Диско» переставляет собой вращающийся диск, движущийся по полукруглому рельсу. При этом пассажиров фиксируют в нескольких местах для безопасности. Диск преодолевает подъемы и спуски, напоминающие морские волны, а сам при этом вращается.

Фото: ЦПКиО