Жительница Волгограда удачно провела выходные на рыбалке в Дубовском районе. Как рассказал ИА «Высота 102» супруг рыбачки Сергей, ее уловом стал сазан весом 15 килограммов. Что особенно удивительно – рыба в буквальном смысле заплыла ей в руки.

– Каждые выходные стараемся выезжать на рыбалку. Татьяна разделяет мое увлечение, и в этом раз на Пичугу снова поехала со мной. Разошлись, чтобы не мешать друг другу: у меня ничего, а она вон какого красавца вытащила, – поделился рассказом об улове жены Сергей. – Так хотите верьте, хотите нет: рыбина эта сама подплыла к ней. Нет, я, конечно, знаю, что она красотка, но чтобы так!





Мужчина уточняет, что рыбачка заметила увесистого сазана рядом со скошенными камышами неподалеку от места, где закинула удочку. Девушка не побоялась и попытала удачу.

– Схватила голыми руками! – с восторгом говорит о жене волгоградец.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» опубликовало видео схватки рыбака с сазаном на городском пруду в Михайловке. Увесистая и упрямая рыба не сдавалась до последнего и буквально таскала за собой лодку, в которой сидел мужчина.

Фото: читатель ИА «Высота 102» Сергей