Общество

На улицах Волгограда появятся новые мусорные контейнеры

Общество 22.08.2025 09:04
0
22.08.2025 09:04


В Волгограде началась установка новых мусорных контейнеров. Региональный оператор по обращению с ТКО получил первую партию из 200 баков, которые будут установлены на площадках взамен сгоревших и пришедших в негодность. 21 августа первые из них появились в Ворошиловском районе.


– Региональный оператор вместе с собственниками контейнерных площадок несёт ответственность за пополнение вышедших из строя контейнеров. До конца 2025 года за счёт нашей компании будут поставлены в регион 2,5 тыс. единиц новой тары. На эти цели предусмотрена сумма в размере 1% от необходимой валовой выручки регоператора, – рассказал журналистам начальник службы эксплуатации регоператора Андрей Фортовой.
В настоящее время специалисты получили от завода-изготовителя первую партию контейнеров. Часть из них уже была установлена во дворе многоквартирного дома на ул. Циолковского.
– Здесь по нормативу должны быть четыре бака. Однако на днях на контейнерной площадке произошёл пожар. Огонь уничтожил три ёмкости. В добавок к единственному уцелевшему, мы временное установили здесь ещё один дополнительный контейнер. Однако они оба очень быстро переполнялись. Погрузочным бригадам приходилось собирать наваленный мусор непосредственно с контейнерной площадки. Это требовало от сотрудников дополнительных сил и времени. Сейчас же потребность близлежащих домов будет полностью закрыта за счёт новых баков, – подчеркнул Андрей Фортовой.
Благодаря применению современных полимерных материалов евроконтейнеры не подвержены коррозии и легко моются. Ёмкости сконструированы таким образом, чтобы выдерживать существенные нагрузки – для этого по их периметру предусмотрены рёбра жёсткости. Для предотвращения разлёта отходов и загрязнения дворовой территории они оснащены герметичными крышками. А удобство транспортировки обеспечивается с помощью специальных усиленных колёс.
Представитель регоператора также обратил внимание, что во многом именно от местных жителей зависит, как долго прослужит новое оборудование площадки.
– Мы всегда идём навстречу жителям и стараемся максимально оперативно решать все проблемы, связанные с вывозом коммунальных отходов. Однако хотелось бы отметить, что по закону не только региональный оператор несёт ответственность за оборудование контейнерных площадок. В первую очередь, это обязанность её владельца. Как правило, речь идёт о муниципальных властях или управляющих организациях. Хотелось бы попросить население с большей ответственностью и бережливостью подходить к использованию мусорных баков: не выбрасывать туда тяжелые строительные отходы, а также тлеющие, – подытожил начальник службы эксплуатации.
Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.08.2025 11:32
Общество 22.08.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 11:24
Общество 22.08.2025 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 10:42
Общество 22.08.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 10:31
Общество 22.08.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 10:18
Общество 22.08.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 09:45
Общество 22.08.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 08:27
Общество 22.08.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 07:44
Общество 22.08.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 07:30
Общество 22.08.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 06:47
Общество 22.08.2025 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 06:20
Общество 22.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 05:55
Общество 22.08.2025 05:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 05:36
Общество 22.08.2025 05:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 21:28
Общество 21.08.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 20:23
Общество 21.08.2025 20:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:32
В Волгограде силовики отмечают День Государственного флага РФ: развернули триколор и вручили наградыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
«Затянули, запустили и отправили домой умирать»: в Волгограде онкобольному отказали в операцииСмотреть фотографии
11:09
Канал поставок контрафактного табака пресекли силовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде рабочие приступили к замене дырявого участка теплосетиСмотреть фотографии
10:31
Без паники: в Волгограде после налёта 11 БПЛА началось разминирование обломковСмотреть фотографии
10:18
Росавиация 22 августа вновь закрыла аэропорт в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде две легковушки не поделили перекрёсток у «Проклятого бара»Смотреть фотографии
09:55
Две женщины пострадали в результате автокувырка с трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:45
А зарплаты тоже поднимут? Волгоградцы с 1 сентября раскошелятся на госпошлины за автоСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом плодородную землю на полметра завалили мусоромСмотреть фотографии
09:04
На улицах Волгограда появятся новые мусорные контейнерыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
Синдром «Плюшкина» и странное поведение: под Волгоградом пропал 47-летний мужчинаСмотреть фотографии
07:44
Военные сбили ночью над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Запрещенные места для лодок и катеров назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:47
Ученый предупредил о смертельной опасности захватившей Волгоград амброзииСмотреть фотографии
06:20
Болельщики «Ротора» поедут домой на бесплатных электричкахСмотреть фотографии
05:55
Рейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
05:36
Аэропорт в Волгограде закрывали на три часа из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:27
Ландшафтный пожар возник в Волгограде из-за падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
21:28
Покупка новых автобусов и ремонт старых трамваев: о чем будет стратегия развития транспорта в ВолжскомСмотреть фотографии
20:56
Рост заболеваемости коронавирусом на 60% отмечают в РоссииСмотреть фотографии
20:43
В Волгограде за 5,4 млн рублей ликвидируют гигантскую свалку на Лысой гореСмотреть фотографии
20:23
Обещанный МЧС ливень настиг водителей на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
«Погода – супер, Волга – лучшая»: под Волгоградом стартовали чемпионат и первенство РФ по серфингу Смотреть фотографии
19:51
Причину запаха гнили назвали жителям севера ВолгоградаСмотреть фотографии
19:07
Именинник избил, а потом зарезал своего гостя под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:51
Под Волгоградом взорвали две фугасные бомбыСмотреть фотографии
18:43
«Он болел душой за канал»: в Волгограде скончался экс-глава ФБУ «Волго-Дон» Игорь КоблевСмотреть фотографии
17:42
«Кто теперь за это ответит?»: огонь забытой чиновниками свалки уничтожил авто волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
«Красный октябрь» автоматизирует системы весового контроля в цехахСмотреть фотографии
 