На улицах Волгограда появятся новые мусорные контейнеры





В Волгограде началась установка новых мусорных контейнеров. Региональный оператор по обращению с ТКО получил первую партию из 200 баков, которые будут установлены на площадках взамен сгоревших и пришедших в негодность. 21 августа первые из них появились в Ворошиловском районе.







– Региональный оператор вместе с собственниками контейнерных площадок несёт ответственность за пополнение вышедших из строя контейнеров. До конца 2025 года за счёт нашей компании будут поставлены в регион 2,5 тыс. единиц новой тары. На эти цели предусмотрена сумма в размере 1% от необходимой валовой выручки регоператора, – рассказал журналистам начальник службы эксплуатации регоператора Андрей Фортовой.

В настоящее время специалисты получили от завода-изготовителя первую партию контейнеров. Часть из них уже была установлена во дворе многоквартирного дома на ул. Циолковского.

– Здесь по нормативу должны быть четыре бака. Однако на днях на контейнерной площадке произошёл пожар. Огонь уничтожил три ёмкости. В добавок к единственному уцелевшему, мы временное установили здесь ещё один дополнительный контейнер. Однако они оба очень быстро переполнялись. Погрузочным бригадам приходилось собирать наваленный мусор непосредственно с контейнерной площадки. Это требовало от сотрудников дополнительных сил и времени. Сейчас же потребность близлежащих домов будет полностью закрыта за счёт новых баков, – подчеркнул Андрей Фортовой.

Благодаря применению современных полимерных материалов евроконтейнеры не подвержены коррозии и легко моются. Ёмкости сконструированы таким образом, чтобы выдерживать существенные нагрузки – для этого по их периметру предусмотрены рёбра жёсткости. Для предотвращения разлёта отходов и загрязнения дворовой территории они оснащены герметичными крышками. А удобство транспортировки обеспечивается с помощью специальных усиленных колёс.

Представитель регоператора также обратил внимание, что во многом именно от местных жителей зависит, как долго прослужит новое оборудование площадки.

– Мы всегда идём навстречу жителям и стараемся максимально оперативно решать все проблемы, связанные с вывозом коммунальных отходов. Однако хотелось бы отметить, что по закону не только региональный оператор несёт ответственность за оборудование контейнерных площадок. В первую очередь, это обязанность её владельца. Как правило, речь идёт о муниципальных властях или управляющих организациях. Хотелось бы попросить население с большей ответственностью и бережливостью подходить к использованию мусорных баков: не выбрасывать туда тяжелые строительные отходы, а также тлеющие, – подытожил начальник службы эксплуатации.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»