Волгоградцев предупредили о массовых облавах на пьяных водителей и тонированные авто

Расследования 22.08.2025 16:26
В Волгограде и по области сегодня, 22 августа, вечером и на протяжении предстоящих выходных на дорогах будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Проведение масштабных рейдов анонсировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

– Мероприятия направлены на профилактику и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Контроль будет осуществляется путем массовой остановки и проверки водителей,, – рассказали в Главке. 

Особого внимания полиции будут удостоены те водители, кто сел за руль в состоянии опьянения, а также водители без прав или за рулем незарегистрированных авто либо авто с «глухой» тонировкой. Планируют выявлять на дорогах Волгоградской области транспорт с подложными номерами. 

 

Лента новостей

16:31
Евгений Головко с 22 августа назначен вице-мэром ВолжскогоСмотреть фотографии
16:26
«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениямиСмотреть фотографии
16:26
Волгоградцев предупредили о массовых облавах на пьяных водителей и тонированные автоСмотреть фотографии
15:54
Красотка из Волгограда голыми руками выловила 15-килограммового сазанаСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде засняли на видео подростков, за ночь обокравших семь магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
В промзоне на западе Волгограда тушат крупный пожарСмотреть фотографии
14:34
Трещины и 70% износ: эксперты оценили состояние здания с колоннами в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
Волгоградец осужден за взлом системы защиты спутникового ТВСмотреть фотографии
13:51
Волгоградцы сообщают о крупном пожаре на Ергенинских высотахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В центре Волгограда создадут головокружительный оазис со скаламиСмотреть фотографии
12:50
Сотни белоснежных яхт прошли парадом вдоль КамышинаСмотреть фотографии
12:30
Водолазов подключили к поискам пропавшего в Волгоградской области яхтсменаСмотреть фотографии
11:54
Росавиация сняла второй за сутки запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде силовики отмечают День Государственного флага РФ: развернули триколор и вручили наградыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
«Затянули, запустили и отправили домой умирать»: в Волгограде онкобольному отказали в операцииСмотреть фотографии
11:09
Канал поставок контрафактного табака пресекли силовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде рабочие приступили к замене дырявого участка теплосетиСмотреть фотографии
10:31
Без паники: в Волгограде после налёта 11 БПЛА началось разминирование обломковСмотреть фотографии
10:18
Росавиация 22 августа вновь закрыла аэропорт в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде две легковушки не поделили перекрёсток у «Проклятого бара»Смотреть фотографии
09:55
Две женщины пострадали в результате автокувырка с трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:45
А зарплаты тоже поднимут? Волгоградцы с 1 сентября раскошелятся на госпошлины за автоСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом плодородную землю на полметра завалили мусоромСмотреть фотографии
09:04
На улицах Волгограда появятся новые мусорные контейнерыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
Синдром «Плюшкина» и странное поведение: под Волгоградом пропал 47-летний мужчинаСмотреть фотографии
07:44
Военные сбили ночью над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Запрещенные места для лодок и катеров назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:47
Ученый предупредил о смертельной опасности захватившей Волгоград амброзииСмотреть фотографии
06:20
Болельщики «Ротора» поедут домой на бесплатных электричкахСмотреть фотографии
05:55
Рейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
 