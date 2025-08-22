Волгоградцев предупредили о массовых облавах на пьяных водителей и тонированные авто





В Волгограде и по области сегодня, 22 августа, вечером и на протяжении предстоящих выходных на дорогах будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Проведение масштабных рейдов анонсировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

– Мероприятия направлены на профилактику и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Контроль будет осуществляется путем массовой остановки и проверки водителей,, – рассказали в Главке.

Особого внимания полиции будут удостоены те водители, кто сел за руль в состоянии опьянения, а также водители без прав или за рулем незарегистрированных авто либо авто с «глухой» тонировкой. Планируют выявлять на дорогах Волгоградской области транспорт с подложными номерами.