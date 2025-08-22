Канал поставок контрафактного табака пресекли силовики в Волгоградской области





В Волгоградской области оперативные сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД перекрыли канал поставок контрафактного табака. По информации УФСБ России по Волгоградской области, в организации незаконной торговли подозреваются три ИП из Астраханской и Курской областей.

Уточняется, что нелегальные сигареты преступники продавали в Жирновском и Руднянском районах Волгоградской области.

– Из оборота изъято около 40 тысяч пачек контрафактной табачной продукции на общую сумму порядка 5 млн рублей. Расследуется уголовное дело по ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК России, – сообщили в волгоградском управлении ФСБ России.





Расследует дело отдел МВД России по Жирновскому району, следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области