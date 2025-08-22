Общество

А зарплаты тоже поднимут? Волгоградцы с 1 сентября раскошелятся на госпошлины за авто

Общество 22.08.2025 09:45
22.08.2025 09:45


1 сентября в России резко увеличатся госпошлины на услуги, связанные с постановкой на учёт и обслуживанием автомобиля. По информации «Российской газеты», стоимость получения прав, регистрации и техосмотра автомобиля повысится в несколько раз.

Получение водительского удостоверения обойдётся автолюбителям в 4 тыс. рублей, тогда как ранее эта услуга выходила всего в 2 тыс. рублей. Паспорт транспортного средства подорожает с 800 рублей до 1,2 тыс. рублей. Стоимость свидетельства о регистрации машины вырастет с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей. Регистрационных знаков – с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Свидетельство о соответствии изменений, внесённых в конструкцию машины, критериям безопасности подорожает с 1,5 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей. В свою очередь разрешение на внесение в конструкцию таких доработок обойдётся владельцу ещё в 3 тыс. рублей, вместо 1 тыс. – в настоящее время.

Одновременно с индексацией существующих, вводятся и новые госпошлины: за разрешение на работу автошколы – 15 тыс. рублей; за внесение данных о пройдённом техосмотре в единый реестр – 500 рублей.

Примечательно, что последнюю пошлину должен выплачивать не автовладелец, а организация, оказывающая соответствующие услуги по осмотру автомобиля. Она будет включена в соответствующий тариф.

Напомним, ранее редакция сообщала, что, помимо осенней индексации, стоимость техосмотра может ещё вырасти на 50% с начала 2026 года из-за новой методики её расчёта.

