Под Волгоградом плодородную землю на полметра завалили мусором

Экология 22.08.2025 09:25
Земельный участок в Городищенском районе Волгоградской области, где можно было бы выращивать урожай, завалили строительными отходами. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, плодородный слой полностью завалили мусором на площади 30 кв.м.

- Перекрытие представляет собой захламление твердыми бытовыми отходами и строительным мусором высотой до 0,5 м. На момент обследования уборка захламления не осуществлялась, техника, осуществляющая уборку, отсутствовала, - рассказали в управлении.

Такое отношение к плодородной земле, как отмечают специалисты, ведет к ее деградации. Собственнику участка выдано предписание об устранении выявленных нарушений, путем приведения земли в состояние, пригодное для использования. 

Фото: управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия

