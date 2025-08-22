Под Волгоградом плодородную землю на полметра завалили мусором

Земельный участок в Городищенском районе Волгоградской области, где можно было бы выращивать урожай, завалили строительными отходами. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, плодородный слой полностью завалили мусором на площади 30 кв.м.

- Перекрытие представляет собой захламление твердыми бытовыми отходами и строительным мусором высотой до 0,5 м. На момент обследования уборка захламления не осуществлялась, техника, осуществляющая уборку, отсутствовала, - рассказали в управлении.

Такое отношение к плодородной земле, как отмечают специалисты, ведет к ее деградации. Собственнику участка выдано предписание об устранении выявленных нарушений, путем приведения земли в состояние, пригодное для использования.

Фото: управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия