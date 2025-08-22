Без паники: в Волгограде после налёта 11 БПЛА началось разминирование обломков





22 августа жителей Волгограда предупредили о звуках взрывов, которые в течение дня могут доноситься с окраин города. По информации мониторинговых Telegram-каналов, в областном центре началось разминирование неразорвавшихся боевых частей сбитых беспилотников.

- Волгоград, без паники. Работают сапёры. Происходит ликвидация обломков БПЛА, — говорится в сообщении канала «Радар ВРВ оповещения по тылу».

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь с 21 на 22 августа дежурными расчётами ПВО над Волгоградом и Волгоградской областью были ликвидированы 11 БПЛА. В свою очередь, губернатор Андрей Бочаров уточнил, что в результате падения беспилотников пострадавших нет, однако произошло возгорание сухой травы.