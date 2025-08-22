Росавиация 22 августа вновь закрыла аэропорт в Волгограде

Сегодня, 22 августа, в аэропорту в Волгограде второй раз вводятся ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на представителя Росавиации, временные ограничения введены в 10:13.

Ранее, напомним, аэропорт не работал около трех часов - с 2.20 до 5.08 мск 22 августа.

Силами ПВО над территорией Волгоградской области было сбито 11 беспилотников самолетного типа. Горящие осколки упали на юге Волгограда, в результате загорелась сухая растительность на двух улицах.