«Под нас заложили экобомбу»: жители Городища обвинили «цыганскую мафию» в создании незаконного мусорного полигона

22.08.2025
22.08.2025

 

В Городище Волгоградской области местные жители бьют тревогу из-за деятельности колоссального по масштабам мусорного полигона. По мнению экоактивистов, объект был незаконно создан несколько лет назад в черте населённого пункта на месте заброшенной промзоны на ул. Фрунзе и ежедневно отравляет местную природу и жителей.



– Здесь просто немыслимые масштабы. Сюда самосвалами свозятся со всего региона отходы. Это и строительный, и бытовой мусор. Владелец площадки преподносит свою деятельность как утилизацию, однако в реальности не имеет разрешения ни на перевозку, ни на накопление, ни, тем более, на захоронение опасных отходов в черте населённого пункта, – рассказал журналистам один из местных жителей.

По данным «Национальной системы пространственных данных», импровизированный мусорный полигон создан на месте земельного участка площадью более 23 тыс. кв. метров с кадастровым номером 34:03:120006:4684, имеющего вид разрешённого использования «для эксплуатации склада и асфальтобетонной площадки».


О незаконной деятельности жители Городища вот уже несколько лет сообщают во все контролирующие инстанции, однако результата до сих пор никакого нет.

– Хозяева незаконного бизнеса братья-цыгане, сама база оформлена на их мать. В прошлом году писали заявление в УБЭП Волгоградской области. В феврале 2025 года приезжали полицейские, произвели съёмку с беспилотника, ужаснулись беспрецедентным масштабом происходящего и обещали в течение месяца остановить бизнес этих дельцов. Но вот прошло уже полгода, а мусорные завалы только растут. Периодически их поджигают для уменьшения массы, а потом привозят новый мусор, – продолжил волгоградец.

 

Журналисты ИА «Высота 102» побывали на месте работы полигона и смогли лично убедиться в колоссальных масштабах происходящего.

Во время съёмки редакция застала за работой на площадке несколько бульдозеров, тракторы и порядка десятка КАМАЗов. Техника занималась отгрузкой и «утрамбовкой отходов».


Здесь же рабочие отбирали из гор мусора целые кирпичи и укладывали на паллеты.


Пластик, доски и другие фракции мусора специалистами сгребаются в огромные навалы по периметру площадки.


«Излишки» мусора коммерсанты, судя по всему, вываливают за пределы территории. Для этого с одной из сторон полигона был демонтирован железобетонный забор. Здесь также наблюдаются завалы мусора.

Примечательно, что власти знают о незаконной деятельности на территории заброшенной промзоны и даже регулярно штрафуют водителей грузовиков, завозящих сюда отходы.

– В районе указанного земельного участка, расположенного в р.п. Городище, в ходе проверочных мероприятий, в том числе с использованием беспилотной техники, инспекторами на регулярной основе выявляются нарушения природоохранного законодательства в части транспортирования и размещения отходов. В отношении перевозчиков отходов возбуждено несколько административных дел, – подчеркнули в пресс-службе Облкомприроды.

При этом выйти с полноценной проверкой непосредственно на сам мусорный полигон региональные власти не могут.


Прокомментировали ситуацию и в Росприроднадзоре. В 2024 году местные жители завалили надзорное ведомство жалобами на эту незаконную свалку. Согласно материалам проверки, коммерсанты осуществляют здесь деятельность по размещению отходов незаконно.

– На территории земельного участка с кадастровым номером 34:03:120006:4684 отсутствуют индивидуальные предприниматели и юридические лица, эксплуатирующие объекты размещения отходов, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов. Кроме того, на территории указанного земельного участка отсутствуют лица, имеющие лицензию на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности, – подчеркнули в природоохранном ведомстве.

Также специалисты рассказали, что ранее уже выезжали с проверкой на импровизированный мусорный полигон.

– В рамках проверки должностными лицами управления совместно с представителями экспертной организации – филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, сотрудниками ОМВД России по Городищенскому району осуществлен выезд на территорию земельного участка с кадастровым номером 34:03:120006:4684, расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Городище, ул. Фрунзе, д. 1, в ходе которого установлен факт несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности с отходами производства и потребления, в результате чего допущен сброс строительных отходов на почву вышеназванного земельного участка, – подчеркнули в Росприроднадзоре.


Материалы, собранные по итогу выезда, были направлены в районный отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В надзорном органе особо подчеркнули, что ситуация с загрязнением земли в Городище взята на особый контроль. Кроме того, в ближайшее время Росприроднадзор вместе с силовиками пообещал нагрянуть с повторной проверкой на заброшенную промзону:

– Совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области запланирован повторный выезд на данный земельный участок с целью отбора проб отходов и почвы.

После запроса журналистов свою проверку пообещала организовать и Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.

– Прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана надлежащая оценка законности размещения отходов производства и потребления на указанном земельном участке, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Жители надеются, что хотя бы после придания огласки с помощью редакции «Высоты 102» деятельность предпринимателя, зарабатывающего деньги на их здоровье, удастся остановить.

Фото и видео: ИА «Высота 102» / Павел Мирошкин

