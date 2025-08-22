Транспорт

Волжский получит 5,6 млрд рублей на модернизацию городского транспорта

22.08.2025
22 августа администрация Волгоградской области опубликовала постановление о дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям в 2025 году. Документ предусматривает выделение городу Волжскому целевой дотации в размере 5,6 млрд рублей.


Средства в полном объёме пойдут на решение «отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией мероприятий в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания».

В пресс-службе Волжского затруднились оперативно уточнить, на какие конкретно цели будут направлены средства, однако 20 августа губернатор Андрей Бочаров анонсировал комплексную модернизацию местной сети маршрутов общественного транспорта.

В свою очередь глава города Игорь Воронин, что до 1 октября будет подготовлена программа развития транспорта. Она будет включать в себя ликвидацию дублирующих маршрутов, а также закупку в течение трёх лет новых автобусов и капитальный ремонт трамваев.

