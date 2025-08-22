Происшествия

Две женщины пострадали в результате автокувырка с трассы под Волгоградом

Происшествия 22.08.2025 09:55
Водитель автомобиля «Лада Гранта» в Волгоградской области не смог удержаться на трассе и улетел в кювет. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем на 127 км автодороги «Калининск - Жирновск - Котово - Камышин» в Котовском районе.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Автомобиль совершил кувырок, в результате чего его кузов пошел волной.

В результате ДТП пострадали две женщины – пассажирки «Лада Гранта». Их доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

