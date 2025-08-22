В Волгограде рабочие приступили к замене дырявого участка теплосети





Участок теплосети протяженностью более 70 метров, прослуживший жителям Волгограда полвека, заменят бригады «Концессии теплоснабжения» на ул. Елецкой в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», работы здесь уже стартовали. Для того, чтобы сократить время работ, специалисты заранее соединили трубы в более крупные узлы.

Напомним, что речь идет о трубах, которые пролегают на Елецкой под дорогой №1 и №2. Сначала бригадам предстоит разрыть проезжую часть, а на следующем этапе извлекут старые строительные конструкции и трубы.

Под проезжую часть будут уложены два 2 стальных футляра-«гильзы», в которых затем расположатся новые коммуникации.

– Мы заранее установили гидроизоляцию на трубы для снижения коррозии, а потом наши специалисты провели сварочные работы: 12-метровые трубы соединили в так называемые «хлысты» по 36 метров. Вот их будем укладывать в «гильзы» под дорогой, – объяснил принцип проводимых работ старший мастер отдела управления централизованного ремонта №2 «Концессий теплоснабжения» Владимир Ратынский.

Важно, что жители Ворошиловского района не останутся без горячей воды в период проведения работ. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», временные ограничения вводятся лишь для автолюбителей. Сквозное движение по Елецкой от улицы Череповецкой до Симбирской будет перекрыто с 00:00 часов 23 августа до 06:00 25 августа.

– После замены участка улучшится подача ресурса в 19 многоквартирных домов, а это почти 5000 жителей, в 2 лечебных учреждения, 1 детский сад и 1 школу, – уточняют в ресурсоснабжающей организации.

Фото: Концессии теплоснабжения