Волгоградцы сообщают о крупном пожаре на Ергенинских высотах

Крупный ландшафтный пожар тушат сегодня, 22 августа, в Кировском районе Волгограда, передает V102.RU. Как сообщают горожане в местных пабликах, на Ергенинских высотах горит лес.
Однако в ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о возгорании лесных насаждений не подтверждают.
- Происходит горение травы на площади 0,6 га. Подразделения на месте производят тушение, - прокомментировали происшествие в оперативном ведомстве.
Согласно справочной информации, Ергенинская возвышенность является южным продолжением Приволжской возвышенности. Северная граница проходит в районе Ельшанки в пределах Волгограда. Ергенинские высоты в дни Сталинградской битвы были местом перемещения дивизий с юга к центру города и местом ожесточенных боёв.
Видео: Волгоград / t.me