Евгений Головко с 22 августа назначен вице-мэром Волжского





22 августа в администрации Волжского произошли кадровые изменения. На должность заместителя главы города назначен экс-руководитель МБУ «Северное» Евгений Головко.

- Действительно, с сегодняшнего дня я назначен на этот пост. В должности вице-мэра буду курировать дорожное хозяйство, благоустройство и некоторые другие направления. Подробнее фронт работы мы обсудим на следующей неделе с главой города Игорем Вороненым, - рассказал журналистам вступивший в должность руководитель.

Информацию о кадровых изменениях журналистам подтвердили и в пресс-службе Волжского, подчеркнув, что официально Евгений Головко будет представлен коллегам в понедельник на аппаратном совещании.

Отметим, на своём посту экс-руководитель МБУ «Северное» сменил Алексея Мацаева, курировавшего в администрации дорожное хозяйство, благоустройство, транспорт, капитальное строительство, земельные отношения и вопросы градостроительства. На своём посту он находился с 2022 года. Ранее чиновник руководил МБУ «Комбинат благоустройства».