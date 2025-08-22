Сотни белоснежных яхт прошли парадом вдоль Камышина





В городе Камышине Волгоградской области проходят Всероссийские соревнования по парусному спорту в классе «Луч-мини» в честь Героя Советского Союза А. П. Маресьева, первенство России по парусному спорту среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет в классах «Европа», «Зум-8», «Кадет», Кубок России по парусному спорту среди мужчин и женщин в классах «Луч», «Луч-радиал». Сегодня, 22 августа, в акватории Волги состоялся парад экипажей. Красивыми кадрами с этого события поделилась городская администрация.

С соревнования в Камышине стартовали 18 августа и завершатся 24 августа. В этом году в состязаниях принимают участие более 240 спортсменов из 20 регионов России. Это юные яхтсмены из Поволжья, Волгограда, Волжского, Камышина, Севастополя, Архангельска, Астраханской, Воронежской, Липецкой областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Владивостока.





Добавим, что параллельно с масштабной регатой в акватории Нижней Волги продолжается еще одно значимое событие – 19 августа в Камышине был дан старт шестой гонке в рамках 42-го ежегодного Кубка Нижней Волги для крейсерских яхт класса ORC. Престижные межрегиональные соревнования начались еще 15 августа в городе Волжском, – уточнили во Всероссийской федерации парусного спорта.

Фото: администрация Камышина