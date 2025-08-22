ГАИ устроило в Волгограде облаву на проштрафившихся водителей





22 августа в Волгограде Госавтоинспекция совместно с приставами устроили совместный рейд. Правоохранители ищут среди автолюбителей должников, регулярно не оплачивающих штрафы за нарушение правил дорожного движения.







- Граждане, не оплатившие штраф в установленный срок, привлекаются к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по закону владелец авто может добровольно оплатить наказание в течение 60 суток. После судебные приставы приступают к принудительному взысканию задолженности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области