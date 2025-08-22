В ЦПКиО волгоградцы развернули 100-метровый российский флаг

Сегодня, 22 августа, в День российского флага в ЦПКиО волгоградцы развернули 100-метровое полотнище. Так эффектно завершилась встреча гандболисток, тренерского штаба и руководства «Динамо-Синары» с болельщиками, которая состоялась в парке в преддверии старта нового сезона.
Десятки волгоградцев разных поколений, собравшихся сегодня на главной сцене ЦПКиО, получили возможность пообщаться с игроками и специалистами клуба, а заодно и активно провести вечер накануне выходного дня.
Подробности встречи с болельщиками - в завтрашнем фоторепортаже V102.RU с комментариями главного тренера «Динамо-Синары» Евгения Дмитриева, нового капитана команды Марии Дувакиной и директора СШ по гандболу «Динамо» Стеллы Вартанян.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU