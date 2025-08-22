Трещины и 70% износ: эксперты оценили состояние здания с колоннами в центре Волгограда

Эксперты признали неудовлетворительным техническое состояние исторического здания бывшего колледжа на проспекте Ленина, 38 в Волгограде, известного как здание с колоннами, передает V102.RU.

Этот объект, напомним, готовят к трансформации в современный культурно-образовательный центр имени Александры Пахмутовой. Проектирование будущего центра началось еще весной 2024 года. В настоящее время готово заключение историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для сохранения и приспособления под современное использование здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Заказчиком экспертизы выступило АО «Приволжтрансстрой», которое разработало проект. Сумма контракта, напомним, составляет почти 49 млн рублей.

Эксперты изучили технические возможности для приспособления здания для размещения объекта «Культурно-образовательный центр» и, несмотря на текущее состояние объекта, дали положительное заключение.

- На основании предварительного обследования был сделан вывод о том, что «общее техническое состояние объекта соответствует сроку его эксплуатации. Выявленные дефекты обусловлены естественными процессами старения строительных конструкций, материалов и требуют выполнения комплекса мероприятий по ремонту и возможной замене отдельных конструктивных элементов для восстановления нормативного эксплуатационного состояния. В результате визуального осмотра объекта, техническое состояние объекта устанавливается как – неудовлетворительное, - указано в акте государственной историко-культурной экспертизы.

По результатам инженерно-технического обследования были вскрыты многочисленные дефекты, такие как вертикальные и наклонные трещины, расслоения кладки, пониженная прочность материалов, разрушения кладки, коррозия и многое другое. Состояние большинства корпусов и конструкций признано ограниченно-работоспособным.

- Обследование технического состояния инженерных систем объекта культурного наследия регионального значения «Здание гидромелиоративного колледжа» показало, что физический износ инженерных сетей составляет более 70%; требуется выполнить полную замену всех инженерных сетей, - указано в документе.

Проектом предусмотрены решения для сохранения здания и дальнейшей его эксплуатации. Специалистам, как и в здании бывшего ЦУМа, придется снести старые перекрытия и конструкции, а вместо них установить новые, усилить фундамент и стены на всех этажах и многое другое.

Согласно выводам экспертов, планируемые к производству работы по сохранению и приспособлению для современного использования исторического здания, входящего в состав ансамбля «Комплекс застройки пр. Ленина», не нарушат установленный предмет охраны объекта культурного наследия, не окажут негативного воздействия на визуальное восприятие, пространственную и объёмнопланировочную композицию, устойчивость и техническое состояние, и другие характеристики надежности и безопасности указанного памятника истории и культуры.

Новый культурно-образовательный центр Волгоградской области станет современной площадкой, где будут готовить кадры для сферы культуры.

Справка

«Здание гидромелиоративного колледжа» на проспекте Ленина было построено в 1958 году и является памятником градостроительства и архитектуры. Совет Министров СССР постановил создать с 1950 по 1955 годы дубовые леса промышленного значения по правому берегу Волги в районах Сталинградской и Астраханской областей и в районах Дона и Маныча Ростовской области. Для исполнения сталинского плана преобразования природы нужны были специалисты. Для их подготовки в городе на Волге решили построить Сталинский лесной техникум на 450 учащихся. Авторами проекта стали В.Н.Симбирцев и Г.Ф.Борисенко.

18 сентября 1952 года пятиэтажный корпус техникума был сдан в эксплуатацию. В этом же году был сделан первый набор студентов на специальность «лесное хозяйство». С 1954 по 1986 годы в здании, наряду с образовательным учреждением, располагался областной краеведческий музей.

10 ноября 1961 года город Сталинград по решению ХХII съезда КПСС был переименован в Волгоград. В этой связи Сталинградский сельскохозяйственный техникум стал именоваться как Волгоградский сельскохозяйственный техникум. В июле 1964 года Волгоградский сельскохозяйственный техникум был реорганизован в Волгоградский гидромелиоративный техникум. В последние годы здание было заброшенным. Решение о создании в его стенах культурно-образовательного центра принял осенью 2023 года губернатор Андрей Бочаров. Весной 2024-го было принято решение присвоить ему имя композитора Александры Пахмутовой.

