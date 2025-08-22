Происшествия

В Волгограде засняли на видео подростков, за ночь обокравших семь магазинов

Происшествия 22.08.2025 15:14
0
22.08.2025 15:14


В Волгограде полиция задержала четверых подростков, за ночь укравших продукты питания из семи сетевых магазинов. Молодые люди группой заходили в торговый зал, не стесняясь камер, набивали рюкзаки едой и на «Ладе» удалялись к другой торговой точке.



- В отдел полиции Советского района города Волгограда поступило заявление от представителя одного из сетевых продуктовых магазинов. Заявитель сообщил, что четверо неизвестных, находясь в торговом зале, похитили продукты питания, после чего скрылись на автомобиле чёрного цвета. Аналогичные заявления поступили еще из 6 торговых точек, расположенных в Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах города, - сообщили журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Чтобы поймать наглецов, полицейские совместно с ГАИ вводили на городских дорогах план-перехват. В результате оперативных действий были задержаны молодые люди в возрасте 17, 18 и 19 лет.


Среди награбленного: шоколадки разных марок, печенья, чипсы, молоко, красная рыба, икра, колбасная нарезка, соки, вода, энергетики, шампунь и жидкое средство для стирки белья.

Отметим, против несовершеннолетних возбуждено уголовное дело за кражу, совершённую группой лиц, подросткам может грозить крупный штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
22.08.2025 13:51
Происшествия 22.08.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2025 12:30
Происшествия 22.08.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2025 10:07
Происшествия 22.08.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2025 09:55
Происшествия 22.08.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2025 05:27
Происшествия 22.08.2025 05:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2025 19:07
Происшествия 21.08.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2025 18:51
Происшествия 21.08.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2025 17:42
Происшествия 21.08.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2025 16:32
Происшествия 21.08.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2025 16:23
Происшествия 21.08.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2025 11:19
Происшествия 21.08.2025 11:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2025 10:34
Происшествия 21.08.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2025 10:33
Происшествия 21.08.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2025 09:21
Происшествия 21.08.2025 09:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2025 06:08
Происшествия 21.08.2025 06:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:31
Евгений Головко с 22 августа назначен вице-мэром ВолжскогоСмотреть фотографии
16:26
«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениямиСмотреть фотографии
16:26
Волгоградцев предупредили о массовых облавах на пьяных водителей и тонированные автоСмотреть фотографии
15:54
Красотка из Волгограда голыми руками выловила 15-килограммового сазанаСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде засняли на видео подростков, за ночь обокравших семь магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
В промзоне на западе Волгограда тушат крупный пожарСмотреть фотографии
14:34
Трещины и 70% износ: эксперты оценили состояние здания с колоннами в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
Волгоградец осужден за взлом системы защиты спутникового ТВСмотреть фотографии
13:51
Волгоградцы сообщают о крупном пожаре на Ергенинских высотахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В центре Волгограда создадут головокружительный оазис со скаламиСмотреть фотографии
12:50
Сотни белоснежных яхт прошли парадом вдоль КамышинаСмотреть фотографии
12:30
Водолазов подключили к поискам пропавшего в Волгоградской области яхтсменаСмотреть фотографии
11:54
Росавиация сняла второй за сутки запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде силовики отмечают День Государственного флага РФ: развернули триколор и вручили наградыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
«Затянули, запустили и отправили домой умирать»: в Волгограде онкобольному отказали в операцииСмотреть фотографии
11:09
Канал поставок контрафактного табака пресекли силовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде рабочие приступили к замене дырявого участка теплосетиСмотреть фотографии
10:31
Без паники: в Волгограде после налёта 11 БПЛА началось разминирование обломковСмотреть фотографии
10:18
Росавиация 22 августа вновь закрыла аэропорт в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде две легковушки не поделили перекрёсток у «Проклятого бара»Смотреть фотографии
09:55
Две женщины пострадали в результате автокувырка с трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:45
А зарплаты тоже поднимут? Волгоградцы с 1 сентября раскошелятся на госпошлины за автоСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом плодородную землю на полметра завалили мусоромСмотреть фотографии
09:04
На улицах Волгограда появятся новые мусорные контейнерыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
Синдром «Плюшкина» и странное поведение: под Волгоградом пропал 47-летний мужчинаСмотреть фотографии
07:44
Военные сбили ночью над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Запрещенные места для лодок и катеров назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:47
Ученый предупредил о смертельной опасности захватившей Волгоград амброзииСмотреть фотографии
06:20
Болельщики «Ротора» поедут домой на бесплатных электричкахСмотреть фотографии
05:55
Рейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
 