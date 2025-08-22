В Волгограде засняли на видео подростков, за ночь обокравших семь магазинов





В Волгограде полиция задержала четверых подростков, за ночь укравших продукты питания из семи сетевых магазинов. Молодые люди группой заходили в торговый зал, не стесняясь камер, набивали рюкзаки едой и на «Ладе» удалялись к другой торговой точке.







- В отдел полиции Советского района города Волгограда поступило заявление от представителя одного из сетевых продуктовых магазинов. Заявитель сообщил, что четверо неизвестных, находясь в торговом зале, похитили продукты питания, после чего скрылись на автомобиле чёрного цвета. Аналогичные заявления поступили еще из 6 торговых точек, расположенных в Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах города, - сообщили журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Чтобы поймать наглецов, полицейские совместно с ГАИ вводили на городских дорогах план-перехват. В результате оперативных действий были задержаны молодые люди в возрасте 17, 18 и 19 лет.





Среди награбленного: шоколадки разных марок, печенья, чипсы, молоко, красная рыба, икра, колбасная нарезка, соки, вода, энергетики, шампунь и жидкое средство для стирки белья.

Отметим, против несовершеннолетних возбуждено уголовное дело за кражу, совершённую группой лиц, подросткам может грозить крупный штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области