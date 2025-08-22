Суд отправил в СИЗО именинника, вспоровшего живот своему знакомому





22 августа в Новоаннинском районе Волгоградской области суд избрал меру пресечения местному жителю. Мужчина подозревается следствием в убийстве своего знакомого.

Преступление было совершено накануне. По данным объединённой пресс-службы судов Волгоградской области, подозреваемый отмечал день рождения. Поздравить его пришёл знакомый. Они начали совместно распивать спиртные напитки, и в какой-то момент застолье переросло в потасовку.

Именинник начал избивать оппонента ногами и руками, после чего взял нож, ударил мужчину в живот и сломал челюсть неустановленным предметом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как ранее сообщала редакция, после убийца сразу же осознал содеянное и обратился к соседу с просьбой вызвать скорую и полицию.

Отметим, решением Новоаннинского районного суда подозреваемый на время следствия взят под стражу и отправлен в СИЗО до 21 октября 2025 года.

Фото: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области