



В Суровикинском районе Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего на Цимлянском водохранилище яхтсмена. Сегодня, 22 августа, к поисковым мероприятиям подключились водолазы.

Напомним, об исчезновении яхтсмена ИА «Высота 102» сообщало 20 августа. По данным спасателей, мужчина вышел на воду около 10.00 19-го числа, однако к вечеру перестал выходить на связь. Утром следующего дня, когда связь так и не была налажена, сотрудники базы отдыха «Южная ночь», откуда отчаливал яхтсмен, обратились в экстренные службы.

20 августа на Цимлянском водохранилище была обнаружена яхта. Однако пропавшего мужчины на борту не оказалось.

– Сегодня специалисты Нижнечирского и Новомаксимовского поисково-спасательных подразделений под руководством начальников подразделений продолжают поиски на акватории Цимлянского водохранилища в районе хутора Новомаксимовский Суровикинского района. Поиски проводятся в связи с исчезновением яхтсмена, связь с которым была прервана два дня назад, – сообщили 22 августа в ГКУ «Служба спасения».

В настоящее время водолазы Нижнечирского поисково-спасательного подразделения обследуют акваторию, прилегающую к месту обнаружения плавсредства.

– На данный момент тело мужчины не обнаружено, – уточняют спасатели.

Фото: ГКУ «Служба спасения»