«Затянули, запустили и отправили домой умирать»: в Волгограде онкобольному отказали в операции

22.08.2025 11:24
В Волгограде врачи отказались оперировать онкобольного Алексея Б., признав оперативное вмешательство нецелесообразным. Родственники мужчины считают, что медики сами упустили время, когда опухоль можно было вырезать, а сейчас просто отправили мужчину домой умирать. Как сообщила ИА «Высота 102» супруга онкобольного Людмила Моисеева, она считает, что именно врачи загубили ее мужа и даже не пытались ему помочь, когда это было еще возможно.

«Там было месиво»

Людмила рассказала, что у ее мужа в 2018 году был диагностирован рак гортани. Лечение проходило не без проблем. Как утверждает женщина, из-за того, что врачи вовремя не взяли биопсию и продолжили облучение, ее супругу сожгли гортань.

- Вы не представляете, у мужа кости из горла вылазили, жилы выходили. Там вонь такая стояла! - вспоминает женщина. - Его прооперировали через неделю. Хирург мне тогда сказал, что не смог ничего сохранить, потому что там было месиво. Рака не было уже, а было месиво. Полгортани у мужа не было тогда. Я все это претерпела, хотя меня уговаривали знакомые обратиться в суд. Сейчас я терпеть не буду!

Рак вернулся

С 2018 года муж Людмилы стоял на учете в поликлинике №3, расположенной на улице Новороссийская. Ежегодно, как утверждает женщина, он проходил в этом медицинском учреждении плановое обследование, а также у врача в онкоцентре. В начале лета 57-летний мужчина вновь появился у врачей.

- Мы проходили плановое обследование по гортани. 7 лет назад был рак гортани. В поликлинике я терапевта просила, чтобы нам дали направление на рентген, чтобы посмотреть позвоночник. Муж жаловался на боли в спине. Мы думали хондроз болит, ну все такое, как это бывает. Мы МРТ сделали и там было написано, что рекомендовано сделать рентген грудного отдела позвонка. Я попросила терапевта. Терапевт сказал, что она запишет его к неврологу, пусть невролог направление и дает. А к неврологу в поликлинике мы попали через 1,5  месяца где-то, - рассказывает Людмила.

Уже на приеме у невролога, вспоминает женщина, ее муж от болей сидел уже с трудом. Специалист осмотрела пациента и прописала ему лекарства, а также назначила МРТ с контрастным веществом. В одном из легких мужчины нашли затемнение. Людмила вспоминает, что направление в ЦАОП в областной больнице она получила для мужа только после того, как сходила к заведующей поликлиникой. Однако попасть оперативно в ЦАОП было тоже проблематично. Нужно было ждать 23 июня, когда откроется запись на июль. Женщине, которая ранее работала с системе здравоохранения, а сейчас находится на пенсии, через знакомых удалось записаться на 30 июня.

- Мы узнали, что метастазы, когда сделали КТ в ЦАОП. Это все поэтапно, понимаете. Затянула сначала поликлиника, потом ЦАОП, где нас не направили к нейрохирургу. Сказали идти в поликлинику, чтобы именно они нас направляли к неврологу. Так нас гоняли туда-суда, - утверждает Людмила.

Время упущено

Ноги у её мужа отнялись после 29 июля. Сначала одна нога, а потом и вторая. Вскоре мужчина попал в урологию, так как начались проблемы по этой части. При этом врачи ни в поликлинике, ни в ЦАОП, ни в онкоцентре, как утверждает супруга онкобольного, почему-то не предпринимали попыток, чтобы удалить опухоль хирургическим путем.

- Человека загубили, когда он ходил, - уверена Людмила. - Можно было сразу его госпитализировать. Нам же сказали в ЦАОП, что нужна будет операция. Почему сразу нельзя человека госпитализировать с ЦАОПа со всеми анализами в онкологию и там уже можно было решать? А уже протянули до такой степени, что ничего нельзя делать. Всё, лежи помирай.

Онкобольного в итоге госпитализировали уже в августе из урологии 25-ой больницы в онкоцентр, где он пролежал неделю. У мужчины взяли анализы, провели консилиум. Его супруга сообщила, что её туда не пригласили, а о решении сообщили постфактум.

- Они, конечно, не открытым текстом, а так, что, дескать, мы ничего сделать не можем, вам надо домой ехать. Забирайте, мы выписываем его. И мы поняли, что это всё, - говорит Людмила едва сдерживая слезы.

«Я это так не оставлю!»

- Построили такую обширную сеть, всё есть – лаборатории и всё. Так кладите человека и обследуйте! Диагноз же уже есть. Вам ЦАОП диагноз передал. Я вот это понять не могу! И довести человека до такого состояния, когда можно было сделать вовремя операцию. А тогда уже было бы видно. Никто ни на кого уже бы не обижался. Сделали операцию, пошли метастазы или не пошли. А может человек еще бы пожил? А так его довели до катушки, - рассуждает супруга онкобольного.

По словам Людмилы, она будет жаловаться на врачей в администрацию президента и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. 

- Я первый раз перетерпела, когда его загубили. Но сейчас терпеть не буду! Я это так не оставлю! - возмущается пенсионерка. - Они не только его загубили, но и меня!

На фоне таких переживаний у женщины тоже начались проблемы со здоровьем. 

«Ситуация не останется без внимания»

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию, о которой рассказала супруга онкобольного. Отметим, что его персональные данные не озвучиваются в соответствии с действующим законодательством. Вот такой был получен ответ:

- По информации центра амбулаторной онкологической помощи, мужчине в 2018 году было проведено комбинированное специальное лечение в онкодиспансере. Пациент, у которого было обнаружено новообразование в активной фазе развития, подлежал динамическому наблюдению у онколога по месту жительства. Однако с 2018 года по июнь 2025 года мужчина ни разу не обращался к онкологу ЦАОП. В июле 2025 года мужчина вновь обратился в ЦАОП, специалисты провели ему полное клинико-лабораторное и инструментальное исследование, в том числе КТ органов грудной клетки, КТ головного мозга с контрастированием. После этого пациент с результатами обследования был направлен на дальнейшее консультирование и определение тактики лечения в онкодиспансер - эта информация относится к врачебной тайне и персональным данным, - сообщили в облздраве. 

Здесь также заверили, что не оставят это обращение без внимания.

- Для получения подробных разъяснений гражданам необходимо обратиться с письменным заявлением в комитет. Ситуация не останется без внимания — специалисты взяли ее на контроль, и проведут проверку изложенных фактов, - заявили в профильном комитете.

В настоящее время онкобольной находится дома. Ему прописали обезболивающие.

