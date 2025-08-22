Телеком 22.08.2025 16:26 Реклама
Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», выпустила TCO-калькулятор (Total Cost Ownership1) — инструмент для расчета полной стоимости владения ИТ-решениями. Калькулятор «Беркут» помогает оценить окупаемость ИТ-продукта еще на этапе сравнения разных предложений и выбрать экономически эффективный вариант. Бесплатно воспользоваться калькулятором «Беркут» можно на сайте.
Инструмент будет полезен ИТ-директорам, архитекторам, системным аналитикам, закупщикам и всем специалистам, которые подбирают продукты для системной интеграции и цифровизации. TCO-калькулятор «Беркут» позволяет обосновать бюджет, сравнить стоимость владения решениями разных вендоров, включая российские аналоги, а также подобрать конфигурацию для конкретного клиента.
Например, при расчете стоимости лицензии ESB (Enterprise Service Bus2) система анализирует количество и тип маршрутов, объем трафика, время обработки и число установок, исходя из нагрузки (TPS3). В расчет включены затраты на внедрение, поддержку и сопровождение ИТ-решения. Инструмент также строит прогноз ROI4, то есть рассчитывает, как быстро продукт окупится в архитектуре конкретной компании.
Алексей Чистяков, технический лидер «Беркута»:
— В условиях рынка большинство компаний смотрят, прежде всего, на два параметра — ROI и TCO. Мы поняли, что у клиентов назрела потребность в прозрачном и гибком инструменте, который помогает принимать решения на основе этих бизнес-показателей. Поэтому сделали TCO-калькулятор доступным для всех желающих по запросу.
Фото: «Ростелеком».
1 Total Cost Ownership (TCO) — совокупная стоимость владения — общие расходы, которые возникают у компании из-за владения каким-либо активом, например, ИТ-инфраструктурой
2 Enterprise Service Bus (ESB) — архитектурный компонент, предназначенный для организации взаимодействия между разнородными приложениями и сервисами внутри компании
3 Transactions Per Second (TPS) — количества транзакций в базе данных, выполняемых в секунду
4 Return On Investment (ROI) — коэффициент возврата инвестиций, показывающий их эффективность
