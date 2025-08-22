Волгоградец осужден за взлом системы защиты спутникового ТВ

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал 48-летнего местного жителя виновным в создании, использовании и распространении вредоносной компьютерной программы, с помощью которой он не платил за просмотр спутниковых телеканалов и зарабатывал на этом, передает V102.RU.

- Установлено, что фигурант уголовного дела модифицировал смарт-карту спутниковой компании, нейтрализовав средства защиты, что позволило без оплаты несанкционированно просматривать телеканалы до 2030 года, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Кроме того, мужчина продавал модифицированные смарт-карты через сервис бесплатных объявлений. Его нелегальный бизнес пресекли сотрудники полиции.

Волгоградца, который признал свою вину, приговорили к наказанию в виде 3 лет ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.