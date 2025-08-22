В промзоне на западе Волгограда тушат крупный пожар





В Дзержинском районе Волгограда днем 22 августа произошел второй за день крупный пожар. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о возгорании в Кировском районе. На этот раз горожане заявляют, что черный дым окутал промзону в микрорайоне Жилгородок.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что на западе Волгограда происходит горение сухой травы. Здесь также заверили, что расчеты пожарных уже на месте.

– Подразделения на месте, работают. Горит сухая растительность. Площадь уточняется, – говорится в ответе пресс-службы ГУ МЧС.

Напомним, что жители Кировского района были уверены, что на Ергенинских высотах горит лес. Однако в ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о возгорании лесных насаждений не подтверждают.

Фото: vlgchp / t.me