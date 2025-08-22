Расследования

В промзоне на западе Волгограда тушат крупный пожар

22.08.2025
В Дзержинском районе Волгограда днем 22 августа произошел второй за день крупный пожар. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о возгорании в Кировском районе. На этот раз горожане заявляют, что черный дым окутал промзону в микрорайоне Жилгородок. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что на западе Волгограда происходит горение сухой травы. Здесь также заверили, что расчеты пожарных уже на месте.

 Подразделения на месте, работают. Горит сухая растительность. Площадь уточняется, – говорится в ответе пресс-службы ГУ МЧС. 

Напомним, что жители Кировского района были уверены, что  на Ергенинских высотах горит лес. Однако в ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о возгорании лесных насаждений не подтверждают.

Фото: vlgchp / t.me

