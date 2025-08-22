В Волгограде две легковушки не поделили перекрёсток у «Проклятого бара»

21 августа в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло жуткое ДТП у ночного заведения с зловещим названием «Проклятый бар». Здесь вечером на перекрёстке не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

- В 19:00 напротив дома № 37 по ул. Качалова произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и Peugeot, - сообщили журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места события кадрам, от сильнейшего удара «Лада» получила серьёзные повреждения. У машины оказалась искорёжена вся передняя часть.

Отметим, по информации правоохранителей, водители обоих автомобилей получили травмы и были госпитализированы прибывшей на место каретой скорой помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области