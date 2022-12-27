







До 10 лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Котельниковского района за то, что он укусил за руку полицейского.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении двух преступлений - ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере). Уголовное дело передано для рассмотрения в Котельниковский районный суд.

Установлено, что ранее судимый житель района 27 октября текущего года, находясь под воздействием алкоголя, укусил за руку командира ППС территориального отдела полиции. Это случилось на улице Кирова в городе Котельниково.

Таким образом, как выяснили следователи, мужчина выразил несогласие с тем, что полицейский составил на него протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В ходе досмотра у задержанного изъяли коноплю массой 115, 88 грамма. Вину мужчина полностью признал.

Расследование уголовного дела проводилось Котельниковским МрСО СУ СК России по Волгоградской области.



