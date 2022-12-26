Аварийный дрифт: в Волгограде легковушку вынесло на «встречку», есть пострадавший

В Ворошиловском районе Волгограда накануне примерно в 07.16 отечественная легковушка вылетела на полосу встречного движения и врезалась в иномарку. Сообщается о пострадавшем. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.





— По предварительной информации, 64-летний водитель за рулем автомашины LADA Granta напротив дома №50Г по улице Рабоче-Крестьянской потерял управление и столкнулся с автомобилем Opel Astra под управлением 23-летнего водителя, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии пострадал водитель LADA Granta. Мужчину с травмами госпитализировали в медучреждение.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области