Экономика

Налоговики готовят волгоградцев к переходу на ЕНС с 1 января

Экономика 22.12.2022 10:19
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22.12.2022 10:19



С 1 января 2023 года начнет действовать Единый налоговый счет. В УФНС России по Волгоградской области разъяснили, в чем преимущества новой формы учета платежей и как она работает.
Единый налоговый счет (ЕНС) - это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом. Теперь, чтобы оплатить налоги, взносы, сборы, пени и авансовые платежи необходимо только два реквизита - ИНН и сумма платежа. Платежи будут поступать на единый счет для последующего их перераспределения налоговым органом. Налогоплательщик сможет вносить только один платеж в месяц, что позволит бизнесу минимизировать ошибки и максимально снизить временные затраты на оплату налогов.
Единым платежом будут уплачиваться налоги, установленные Налоговым кодексам РФ.
Преимущества ЕНС:
- одно сальдо расчетов с бюджетом, поэтому не будут начисляться пени при наличии переплаты и недоимки;
- одно сальдо расчетов – не нужно будет подавать заявления об уточнениях и зачетах между КБК и ОКТМО;
- один день на возврат – положительное сальдо ЕНС признается деньгами налогоплательщика и возвращается по его поручению (вместо 10 рабочих дней на решение налогового органа о возврате);
- одна операция, чтобы передать свою переплату (сейчас нужно сначала дождаться возврата на свой счет, потом заплатить за другого);
- до 30 дополнительных дней для уплаты – при переносе сроков уплаты для большей части платежей увеличивается срок, в том числе наиболее значительно по страховым взносам, а НДФЛ будет уплачиваться не ежедневно, а 1 раз в месяц;
- нет необходимости получения справок о долге – госорганы сами обменяются информацией о состоянии расчетов с бюджетом;
- один день на снятие приостановки со счетов при уплате долга;
- один документ взыскания (сейчас выставляются отдельные требования, инкассовые поручения и постановления приставу по каждой сумме обязательств).
Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России создана промостраница, которая содержит ссылку к разделу, посвященному ЕНС, где собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике.
Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно также получить в Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.

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