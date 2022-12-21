В Волгограде умерла 17-летняя вратарь ФК ЦСКА

В Волгограде выясняют причину смерти 17-летней вратаря молодежного состава женского ФК ЦСКА. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал SHOT, молодая девушка умерла от отравления неизвестным веществом.

– Виктория гостила у подруги в Волгограде, футболистки местного «Ротора». Утром дедушка обнаружил в комнате бездыханную Вику и свою внучку – в коме, – цитирует информагентство Telegram-канал SHOT. – После суток в реанимации подруга Виктории пришла в себя. Из событий того вечера девушка ничего не помнит. Полицейские забрали из квартиры пакетик с метадоном массой примерно 0,3 грамма. Окончательную причину смерти спортсменки покажет экспертиза.

По данным источников Telegram-канала «Мутко против», девушка проводила свой отпуск в Волгограде у своей 15-летней подруги. 18 декабря девушки якобы ходили в кино, после чего ужинали в кафе, а затем вернулись домой.

– На следующий день девушки долго не вставали и родные подруги решили их разбудить. Тогда дедушка обнаружил футболисток в комнате без сознания, – сообщают авторы телеграм-канала.

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, в настоящий момент 16-летняя волгоградка, найденная в квартире без сознания, находится в больнице.

– Девушка находится в детском отделении острых отравлений больницы № 25, – пояснили в облздраве. – В настоящий момент ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Фото: «Мутко против» / t.me