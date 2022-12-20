Расследования

«Била молотком и душила»: закопавшей собственную мать волгоградке вынесли приговор

Расследования 20.12.2022 18:34
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20.12.2022 18:34


Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении жительницы села Ольховка Сациты Гизатулиной, признанной виновной в жестоком убийстве собственной матери. Еще живую женщину после избиения молотком и удушения выбросили в яму и засыпали землей. 

— Приговором суда виновной назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

В ходе следствия и суда установлено, что жестокое преступление произошло 13 июня 2022 года в одном из частных домов по улице Почтовой в селе Ольховка. Дочь и ее 52-летняя мать повздорили, после чего молодая женщина, будучи пьяной, взяла в руки молоток.

Селянка нанесла им несколько ударов по голове своей матери. После фигурантка дела начала душить пенсионерку, а затем вытащила тело женщины во двор, где бросила в выкопанную яму и засыпала землей. Мать Гизатулиной умерла от удушения землей. В дыхательных путях погибшей обнаружили фрагменты почвы. 

Известно, что в полицию о преступлении сообщил сожитель фигурантки дела. Именно ему она призналась в содеянном. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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