В ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении мошенников, которые под видом банкиров обманули 61 человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке, группировка состояла из 12 жителей Волгограда, Воронежа и Курска. Члены группы действовали с марта по июль 2021 года и работали в офисах в Волгограде и в Курске под вывесками, похожими на бренд одного известного банка.

Так называемые менеджеры обзванивали граждан, которым по каким-то причинам ранее отказывали в получении кредита. Причем их данные имелись в базе у кредитных брокеров. Попавшим на удочку лже-банкирам людям сообщали об одобрении займа и приглашали в офис.

Там и начинался «развод». Посетителям обещали кредит в полтора миллиона рублей под 6,9%, однако требовали сразу оплатить якобы комиссионный сбор в размере 10% от суммы кредита. Кто-то от такого «выгодного» предложения отказывался, а кто-то соглашался. Тогда на них оформлялся микрозайм, который тут же забирался для оплаты тех самых комиссионных.

Затем граждан отправляли в другие банки, где якобы им должны были сразу выдать кредит. Конечно, никакого кредита они там не получали, после чего возвращались в офис и требовали возвращения комиссионного сбора. Но своих денег назад они так и не получили.

Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей. Члены организованной группы были задержаны в июле прошлого года. Четверо обвиняемых не признали себя виновными, остальные – сознались в содеянном.

Дело лже-банкиров будет рассматривать Ворошиловский районный суд Волгограда. Подсудимым может грозить лишение свободы до 10 лет.