Расследования

«Отдадут в закрытом гробу»: в колонии под Волгоградом за день до освобождения умер заключенный

Расследования 16.12.2022 19:55
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16.12.2022 19:55


Родные 45-летнего Николая Пахунова, заключенного исправительной колонии №12 Волжского, который не дожил до своего освобождения всего один день, требуют расследования обстоятельств его смерти. Как рассказала ИА «Высота 102» мама Николая Ольга Петровна, ее сын должен был выйти на свободу сегодня, 16 декабря. Однако накануне в семью пришло страшное известие – Николай умер. 

Я с ним разговаривала около недели назад, он себя хорошо чувствовал, был в хорошем настроении, что скоро освободится, – вспоминает женщина. – Но в начале этой недели он заболел – поднялась температура, он начал кашлять. Николай собирался вечером во вторник, 13 декабря, идти к фельдшеру. Я уже тогда по голосу его поняла, что с ним что-то не то. Было такое ощущение, что его чем-то придавило. Он с трудом говорил, ощущалось, что сыну плохо. 

После обращения к фельдшеру Николай успел сообщить матери, что ему дали четыре таблетки парацетамола от температуры и сделали какой-то укол, от которого ему стало еще хуже. 

Больше Николай своей маме не звонил. Как потом узнали родственники, вечером 14 декабря его в экстренном порядке госпитализировали в волжскую городскую больницу №2, где он на следующее утро, 15 декабря, скончался. 

Мы разговаривали с врачами, – рассказывает Ольга Петровна. – Нам сказали, что Коля поступил к ним в крайне тяжелом состоянии. Его сразу подключили к ИВЛ, но он не выжил. Нам сказали, что у сына была субтотальная пневмония – двустороннее воспаление легких. 

Родные уверены, что Николая можно было спасти, если бы ему оказали своевременную помощь. 

Сын сгорел буквально за несколько дней, а в колонии ему давали парацетамол, – плачет Ольга Петровна. – Если бы его хотя бы послушали, поняли, что у него воспаление легких. Но в больницу его привезли слишком поздно – уже умирать. 

В УФСИН Волгоградской области подтвердили факт смерти мужчины. 

Отбывающий наказание в ИК-12 заключенный 14 декабря был этапирован под конвоем в одно из лечебных учреждений Волжского для оказания медицинской помощи, где и скончался от имеющегося заболевания, – говорится в комментарии ведомства. 

Николай Пахунов, по словам родных, отбывал наказание в колонии за то, что «шел с пакетом конопли по улице». Ему дали 2,6 года лишения свободы. Ранее он имел условную судимость за грабеж. 

Между тем, родным Николая уже сообщили, что отдадут тело мужчины в закрытом гробу. 

Сказали, что у него может быть коронавирус, поэтому гроб открывать нельзя. Кого же мы будем хоронить, может, там и не мой сын? А может, его там били, поэтому и не дают попрощаться с Колей? – плачет Ольга Петровна. 

Родные уже заявили, что будут обращаться в следственный комитет с просьбой провести проверку по факту смерти Николая Пахунова. 

Мы считаем, что он умер из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, – говорят родственники. – Но, если человек находится в местах лишения свободы, это не значит, что он не имеет права на должное лечение. Его можно было спасти, если бы вовремя госпитализировали. 

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий. 

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