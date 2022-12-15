Неисправимого водителя в Волгоградской области отправили за пьянство в колонию









С условного на реальное наказание изменил Волгоградский областной суд приговор Дмитрию Брыкалину за повторное управление автомобилем в алкогольном опьянении.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Брыкалин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение, но в августе 2022 года снова взялся за старое.

Сотрудники ДПС 9 августа остановили автомобиль Daewoo Nexia под управлением Брыкалина в Октябрьском районе. Медицинское освидетельствование показало, что водитель пьян. Мужчина не отрицал своей вины.

Калачевский районный суд Волгоградской области приговорил Брыкалина к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно с лишением водительских прав на 3,5 года.

Однако прокурор посчитал это наказание чрезмерно мягким и обжаловал его.

- Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о невозможности исправления Брыкалина без реального отбывания наказания, - сообщила Вальковская.

Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.



