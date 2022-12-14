43-летнего мужчину забили до смерти в центре Волгограда

Расследования 14.12.2022 14:10
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14.12.2022 14:10
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла 26 ноября. Около дома №8 по ул. Комсомольская в Центральном районе подозреваемый повздорил из-за ерунды с проходившим мимо него 43-летним мужчиной и его другом. 24-летний волгоградец начал беспричинно избивать несчастного, нанес ему несколько ударов в голову, после чего тот упал и потерял сознание.
После случившегося 24-летний волгоградец поспешил скрыться. Пострадавшего госпитализировали, однако накануне он умер в больнице, не приходя в сознание.
Подозреваемый задержан. Следствие намерено добиваться заключения мужчины под стражу.
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