Сбившая двух пешеходов иномарка в Волгограде попала на видео

В Краснооктябрьском районе Волгограда накануне примерно в 17.10 иномарка снесла двоих пешеходов. Один человек в больнице.





— По предварительной информации, 47-летний водитель за рулем автомашины Nissan Almera двигался по проспекту имени В. И. Ленина со стороны улицы 39-й Гвардейской в направлении проспекта Металлургов, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 110 при повороте водитель наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии 56-летнюю женщину-пешехода доставили в больницу. На кадрах, снятых камерами уличного видеонаблюдения видно, что после наезда иномарки пострадавший мужчина смог самостоятельно подняться на ноги.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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