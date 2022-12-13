Происшествия

Влетевший в столб кроссовер в Волжском попал на видео

Происшествия 13.12.2022 20:30
0
13.12.2022 20:30


В Волжском Волгоградской области на камеры уличного наблюдения попал влетевший в столб кроссовер Mazda CX-7. Водитель погиб на месте. 

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, находившийся за рулем иномарки 55-летний мужчина выехал на обочину с последующим наездом на столб. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. 

Происшествие случилось в городе-спутнике сегодня около 15.30 на улице Карбышева. По одной из версий, водителю за рулем кроссовера внезапно стало плохо. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / Телеканал Волжский Плюс от Powernet/vk.com 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.12.2022 18:38
Происшествия 13.12.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 16:12
Происшествия 13.12.2022 16:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 16:05
Происшествия 13.12.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 12:58
Происшествия 13.12.2022 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 09:48
Происшествия 13.12.2022 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2022 08:56
Происшествия 13.12.2022 08:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 22:23
Происшествия 12.12.2022 22:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 13:57
Происшествия 12.12.2022 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 12:52
Происшествия 12.12.2022 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 12:16
Происшествия 12.12.2022 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 10:34
Происшествия 12.12.2022 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 08:15
Происшествия 12.12.2022 08:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2022 07:47
Происшествия 12.12.2022 07:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2022 14:49
Происшествия 11.12.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2022 13:40
Происшествия 11.12.2022 13:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:23
Обновленный Т-34 и улица Дзержинского в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
20:59
На новогодние праздники назначили пять дополнительных поездов Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
20:30
Влетевший в столб кроссовер в Волжском попал на видеоСмотреть фотографии
20:00
Обвиняемого в многомиллионной афере Михаила Калонкина оставили в СИЗОСмотреть фотографии
19:45
«Не дотянули»: комиссия отклонила всех претендентов на реставрацию НЭТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Токсичные кучки: поля в стройотходах и бетонной жиже обнаружили у строящегося ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
Укушенного обезьяной 7-летнего ребенка взяли под наблюдениеСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцев предупредили о гололеде на трассах регионаСмотреть фотографии
17:42
«Вину так и не признал»: в Волгограде ленивого пристава осудили за алиментщиков-«призраков»Смотреть фотографии
17:19
Жуткая авария под Волгоградом: «Мазду» разворотило при столкновении со столбомСмотреть фотографии
17:14
Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагамиСмотреть фотографии
16:12
«Сработала сигнализация»: самолет рейса Пермь – Волгоград прервал взлет из-за неисправностиСмотреть фотографии
16:06
«Подрезали крылья»: УФАС запретило московской фирме рассылать волгоградцам двойники квитанций на оплату ЖКХСмотреть фотографии
16:05
Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:01
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Волгоградской области превышен на 28%Смотреть фотографии
15:37
Каждый шестой волгоградец тратит свыше 3 тысяч рублей в месяц на чаевыеСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде мать и годовалый ребенок отравились грибамиСмотреть фотографии
15:02
Новогодние мультфильмы с сурдопереводом покажут слабослышащим детям из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:02
«Шуганулся – и давай чудить»: атаковавшая рыбаков енотовидная собака Федор взорвала СетьСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде стартовала сборка новогодних елок: скоро они появятся в ЦПКиО и возле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
14:02
«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призовСмотреть фотографии
13:52
Вдове фронтовика после публикации ИА «Высота 102» вернули отоплениеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде ревнивец угрожал убить свою женщину вилкойСмотреть фотографии
12:34
Цифровое детство: «Ростелеком» выступил партнером областного фестиваля для школьников «Умный город»Смотреть фотографии
12:32
Убийца 23-летнего IT-специалиста попросился домой из СИЗО в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Мощи священномученика Николая Попова перенесут в Александро-Невский собор ВолгоградаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде обвиняемых в убийстве IT-специалиста оставили в СИЗО до 3 апреляСмотреть фотографии
11:36
Одного задержали, второй — умер: в Волгограде спустя четверть века раскрыли жестокое убийствоСмотреть фотографии
11:31
Легче формула — меньше риск последействияСмотреть фотографии
11:22
Волгоградская область вошла в тройку регионов РФ с самым низким уровнем безработицыСмотреть фотографии
 