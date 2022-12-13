Влетевший в столб кроссовер в Волжском попал на видео

В Волжском Волгоградской области на камеры уличного наблюдения попал влетевший в столб кроссовер Mazda CX-7. Водитель погиб на месте.

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, находившийся за рулем иномарки 55-летний мужчина выехал на обочину с последующим наездом на столб. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Происшествие случилось в городе-спутнике сегодня около 15.30 на улице Карбышева. По одной из версий, водителю за рулем кроссовера внезапно стало плохо.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / Телеканал Волжский Плюс от Powernet/vk.com