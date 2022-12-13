Токсичные кучки: поля в стройотходах и бетонной жиже обнаружили у строящегося ЖК в Волгограде

Экология 13.12.2022 19:11
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13.12.2022 19:11
Огромные территории, загрязненные строительными отходами и бетонной жижей, обнаружили инспекторы Росприроднадзора возле строящегося ЖК «Родниковая долина» в Волгограде.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, 12 декабря к ним поступила информация о сбросе загрязненного строительного грунта на землю вблизи растущих новостроек в Советском районе. Сотрудники природоохранного ведомства совместно с представителями экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области оперативно выехали на указанную территорию. Информация подтвердилась.
- Установлено, что вблизи микрорайона ЖК «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда неустановленными лицами производится сброс грунта, загрязненного строительными отходами с грузовых автомобилей, а также сброс жидких отходов от промывки автобетоносмесителей. В ходе осмотра зафиксированы многочисленные факты сброса отходов на почву, захламлено несколько земельных участков, - рассказали в межрегиональном управлении.
Виновное лицо в данный момент не указывается. Представители экспертной организации взяли пробы отходов и почвы, произвели замеры загрязненной территории. На основании результатов лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам. Также будет определен размер вреда, причиненного почве.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Видео Алексей Костяков ИА «Высота 102»
Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»
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