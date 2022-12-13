Расследования

«Подрезали крылья»: УФАС запретило московской фирме рассылать волгоградцам двойники квитанций на оплату ЖКХ

Расследования 13.12.2022 16:06
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13.12.2022 16:06


Московскую компанию уличили в недобросовестной конкуренции и в введении в заблуждение потребителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, предупреждение направлено в адрес зарегистрированного в столице  ООО «ГазТехСервис». 

Предупреждение выдано по результатам рассмотрения заявления АО «Волгоградгоргаз». Представители компании пожаловались на распространение на территории Волгограда информации о деятельности ООО «ГазТехСервис» в весьма своеобразном формате. Так, через почтовые ящики в многоквартирных домах распространялись некие «Квитанции за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования». 

При этом  квитанция выполнена в стиле, идентичном оформлению платежных документов за ЖКУ. Квитанция раскидывались в ящики без приложения проекта договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, отметили в ведомстве.

Волгоградским УФАС установлено, что на квитанции был указан  QR-код, с помощью которого в банковском приложении можно было произвести оплату на сумму в 550 рублей по конкретному адресу и  лицевому счету.

В действиях ООО «ГазТехСервис» установлены квалифицирующие признаки недобросовестной конкуренции, предусмотренные ст. 14.2 Закона о защите конкуренции, в соответствии с которой не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в рассматриваемом случае – это введение в заблуждение потребителей относительно природы самого документа и обязательности оплаты по квитанции, а также ст. 14.8 Закона о защите конкуренции, в соответствии с которой не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции. В рассматриваемом случае это недобросовестная форма привлечения денежных средств, способствующая оттоку потребителей от конкурента, – сделали вывод в антимонопольном органе.


В УФАС также отметили, что подобные листовки-квитанции распространялись данным обществом также на территории иных субъектов Российской Федерации, в частности, в Ростове-на-Дону и Омске. 

«ГазТехСервис» представлена возможность самостоятельно устранить допущенные нарушения путем прекращения распространения среди жильцов многоквартирных жилых домов счетов-извещений  за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с указанием QR-кода.  В случае неисполнения предупреждения в отношении данной компании будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с совершением акта недобросовестной конкуренции, –  заверили в ведомстве.

Напомним, о странных квитанциях, которые оказались в ящиках горожан, волгоградцы уже ранее сообщали ИА «Высота 102». При этом читатели информагентства высказали опасение, что многие пожилые люди могут перепутать эти бланки с настоящими квитанциями на оплату услуг ЖКХ и перечислить деньги данной компании. 

Корреспонденту «Высота 102»  удалось пообщаться с представителями указанной в квитанции фирмы.  Ответившая на звонок девушка не стала скрывать, что на волгоградском рынке коммунальных услуг фирма «только расправляет крылья». 

Это новая организация, а письма, о которых вы говорите, являются коммерческим предложением, – пояснила ИА «Высота 102» сотрудница компании. – Нужно внимательно прочитать письмо, там все поясняется. 

При этом сотрудница заверила, что, если кто-то по ошибке перечислит деньги «ГазТехСервису», то их вернут. 

Для этого нужно нам позвонить и совершить определенные действия, которые мы продиктуем, – утверждала представительница компании. 

Однозначного ответа на вопрос, не считают ли в ООО, что подобные «коммерческие предложения» вводят в заблуждение волгоградцев, корреспонденты ИА «Высота 102» так и не услышали. 


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