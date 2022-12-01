Жители Краснооктябрьского района Волгограда обнаружили в своих почтовых ящиках счета-извещения за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО), имеющие сходство с квитанциями на оплату коммунальных услуг. Самые исполнительные и невнимательные отправились оплачивать, другие насторожились и обратились за консультацией в редакцию ИА «Высота 102».

– Моя мама обнаружила такую «квитанцию» в почтовом ящике и приняла ее за реальный счет. Не оплатила только потому, что представители организации, с которой у нас заключен договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, к нам в этом году не приходили. Поэтому ее возмутило, что нам прислали счет, а работы не выполнили, – рассказала ИА «Высота 102» Екатерина, которая представилась жительницей одного из многоквартирных домов по улице Репина.

По словам волгоградки, только при внимательном ознакомлении с письмом стало понятно, что платить по данному счету не нужно.

– Я прочитала это письмо внимательно. Оно на листе формата А4. Верхняя часть очень похожа на счет и отпечатана крупным шрифтом, а внизу, более мелким шрифтом, разъясняется, что это за бумага и почему она попала в почтовый ящик. Однако вряд ли все это будут читать, тем более, пожилые люди. Нашу семью эта бумага привела в замешательство, поэтому мы решили поделиться своими сомнениями с редакцией, – сказала собеседница агентства.





В нижней части письма, после QR-кода и счета на сумму 550 рублей, действительно указано, что перед оплатой квитанции жителям необходимо убедиться об отсутствии договора на ТО ВКГО.

– Если договор со специализированной организацией заключен и Вас удовлетворяет качество и порядок выполнения услуг (работ), то плачивать квитанцию не нужно, – гласит предпоследний абзац в письме.

Здесь также отмечается, что в случае отсутствия договора с другой организацией при оплате квитанции собственник молниеносно становится клиентом этой компании – на основании договора Публичной оферты.

«Высота 102» связалась с компанией по указанному в письме контактному телефону. Девушка, ответившая на звонок, не стала скрывать, что на волгоградском рынке коммунальных услуг ООО только расправляет крылья.

– Это новая организация, а письма, о которых вы говорите, являются коммерческим предложением, – пояснила ИА «Высота 102» сотрудница компании. – Нужно внимательно прочитать письмо, там все поясняется.

На вопрос журналиста, что делать людям, которые читали невнимательно и оплатили, дама ответила:

– Если такое случится, мы вернем ошибочно перечисленные средства. Для этого нужно нам позвонить и совершить определенные действия, которые мы продиктуем.

Однозначного ответа на вопрос, не считают ли в компании, что подобные «коммерческие предложения» вводят в заблуждение волгоградцев, корреспонденты ИА «Высота 102» внятного ответа не услышали.

Напомним, что газоснабжение потребителей осуществляется только при наличии договора, заключенного между владельцем квартиры или дома и организацией, занимающейся техническим обслуживанием газового оборудования. Пункт №80 Постановления Правительства РФ N 410 дает право поставщику прекратить или временно приостановить подачу топлива при отсутствии договора ВКГО.