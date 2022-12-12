Под Волгоградом две хуторянки лишились имущества после обряда по снятию порчи









Полицейские задержали по подозрению в мошенничестве со снятием порчи в Волгоградской области 54-летнюю ранее судимую женщину.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в полицию Иловлинского района еще 3 ноября с заявлением о мошенничестве обратились две жительницы хутора Желтухин 43 и 46 лет. Они рассказали, что в их дома постучалась неизвестная женщина и сообщила о наложенной на жилье и членов семьи порче, затем предложила провести ритуал очищения. Лжецелительница заявила, что для этого обряда ей нужны деньги и ювелирные украшения. Доверчивые женщины все ей передали, но обратно своего имущества так и не дождались. После этого они обратились в полицию.













Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемая является жительницей Воронежской области.



