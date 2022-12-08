Происшествия

Водитель Kia погиб в лобовом ДТП с грузовиком на трассе под Волгоградом

Происшествия 08.12.2022 13:53
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08.12.2022 13:53


В Дубовском районе Волгоградской области на 649-м километре федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» полицейские устанавливают  обстоятельства смертельной аварии с участием грузовика и Kia Rio. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального ГУ МВД России, утром водитель иномарки по не установленным пока причинам выехал на встречную полосу.

– По предварительным данным, в 07.10  20-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, – прокомментировали в региональном главке полиции. – В настоящее время на месте работает следственно оперативная группа, экипажи отдельного батальона областной Госавтоинспекции. Движение осуществляется в штатном режиме.  


Уточняется, что иномарка, которой управлял 20-летний водитель, оборудована зимними шинами. 

Как стало известно ИА «Высота 102» от экстренных служб, погибший молодой человек являлся студентом одного из волгоградских вузов. Утром 8 декабря, вероятнее всего, он ехал домой с подработки. В салоне автомобиля обнаружены энергетики. Не исключено, что парень уснул за рулем. При этом он не был пристегнут ремнями безопасности. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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