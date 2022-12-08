Происшествия

В Волгограде задержали антиквара за сбыт госнаград

Происшествия 08.12.2022 11:03
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08.12.2022 11:03



Директор антикварного магазина в Волгограде подозревается в сбыте государственных наград. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). В отношении него избрана мера пресечения - обязательство о явке.
Сотрудники уголовного розыска установили, что через антикварный магазин пытались продать четыре предмета, схожие с государственными наградами: медалями «За доблестный труд», «В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «За материнство 1 и 2 степени».
Культурологическая экспертиза подтвердила, что медали являются оригинальными и относятся к государственным наградам.
В антикварном магазине был проведен обыск. Изъято еще почти 150 различных наград и 15 предметов схожих с холодным оружием, по которым в настоящее время проводится экспертиза. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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