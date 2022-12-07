Происшествия

Волгоградские пользователи Госуслуг сообщают о массовых взломах аккаунтов

Происшествия 07.12.2022 16:15
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07.12.2022 16:15



Жители Волгограда и области стали массово обращаться в полицию с заявлениями о взломах их учетных записей на сайте Госуслуг.
Жители региона сообщили, что накануне им поступили звонки от незнакомцев, которые под видом работников МФЦ или портала «Госуслуг», обманом получили доступ к их личным кабинетам, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В полиции рассказали, что мошенники действует по отработанной схеме. В телефонном разговоре гражданину сообщают, что на электронную почту ему должно прийти письмо из какого-либо госоргана, но, чтобы получить документ нужно продиктовать специальный код из СМС-сообщения или электронного письма. 
- Сообщив данные из СМС или письма, вскоре после разговора с незнакомцами, волгоградцы не смогли зайти в свои учетные записи: ни пароль, ни логин не подходили. А те, кому удалось восстановить доступ к порталу, установили, что от их имени были запрошены различные справки в государственных учреждениях, - разъясняют в полиции.
Уголовные дела возбуждены по ст. 272 УК РФ – «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
Полиция призывает жителей Волгоградской области к бдительности. Нельзя доверять незнакомцам, сообщать о себе какие-либо данные. Также необходимо следить за безопасностью своей электронной почты, к которой привязаны онлайн-банки, личные кабинеты, социальные сети и другие сервисы. 

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